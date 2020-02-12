"Идея не моя": Арахамия извинился перед украинцами за предложение дать воду в оккупированный Крым

12 февраля, 2020, 18:29

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что позиция фракции о восстановлении водоснабжения оккупированного полуострова Крым остается неизменной, а его собственные слова были вырваны из контекста

Об этом он написал в Facebook.

"В нашей фракции никогда не поднимался вопрос о возобновлении водоснабжения в Крым. Наша позиция была и остается неизменной - Автономная Республика Крым является незаконно аннексированной частью Украины, восстановления суверенитета над которой мы будем добиваться всеми законными способами", - написал Арахамия.

Депутат подчеркнул, что идея возобновления поставок воды на полуостров в обмен на вывод российских войск с Донбасса не принадлежит ему.

"Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что так сформулировал вопрос ведущий [Матвей Ганапольский] и спросил мое личное мнение по этому поводу. Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что буду считать это достаточным компромиссом. И трижды (!) повторил, что это моя личная позиция", - написал Арахамия.

Депутат подчеркнул, что на этот вопрос "нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу".

"Пусть это будет для меня наукой на будущее", - написал Арахамия.

Он попросил прощения у переселенцев, крымчан и всех граждан Украины, которых могли оскорбить его слова, "даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной".

Арахамия заверил, что нынешняя власть не допустит каких-либо форм легализации незаконной аннексии Крыма.