В Киево-Печерской Лавре коронавирусом заразились все священники
Об этом заявил глава информационно-просветительского управления Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Климент, сообщает РБК.
По его словам, в Киево-Печерской Лавре, коронавирусом заразились все священники. Также заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии, которая находится на территории лавры - всего около 150-200 человек.
По словам Климента, сейчас уже большинство больных идут на поправку. Умерли от коронавируса три человека.
"В Киево-Печерской Лавре уже три недели действует карантин - его ввели 5 апреля после обнаружения первых больных. 12 апреля в Александровскую больницу Киева был госпитализирован настоятель лавры митрополит Павел. Сейчас его уже выписали из больницы, он здоров", - сказал Климент.
- Напомним, 24 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова получила запрос от российского коллеги Татьяны Москальковой по возможности передачи гумпомощи для Киево-Печерской Лавры.
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