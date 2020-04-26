 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Хмельницкой АЭС сотрудник заболел COVID-19

На Хмельницкой АЭС сотрудник заболел COVID-19


фото: ye.ua
Мужчина находится в больнице. Сотрудников, которые с ним контактировали, отправили на самоизоляцию, а рабочее место дезинфицируют

Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу АЭС.

"Этот работник после выхода из очередного отпуска исполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. Согласно объяснениям больного, с 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении города Нетешин ", - сообщили на станции.

Читайте также: Виталий Портников: Выживание - вопрос солидарности

На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места больного мужчины и мест, в которых он бывал.

Контактных лиц отправлено на самоизоляцию. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года всего 9 работников Хмельницкой АЭС находятся на больничном", - добавили в пресс-службе.

Читайте также: Фальсификации в статистике эпидемии коронавируса в Украине

  • Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать