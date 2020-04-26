На Хмельницкой АЭС сотрудник заболел COVID-19

26 апреля, 2020, 11:28

Мужчина находится в больнице. Сотрудников, которые с ним контактировали, отправили на самоизоляцию, а рабочее место дезинфицируют

Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу АЭС.

"Этот работник после выхода из очередного отпуска исполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. Согласно объяснениям больного, с 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении города Нетешин ", - сообщили на станции.

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На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места больного мужчины и мест, в которых он бывал.

Контактных лиц отправлено на самоизоляцию. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года всего 9 работников Хмельницкой АЭС находятся на больничном", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.

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