На Хмельницкой АЭС сотрудник заболел COVID-19
Диагноз COVID-19 подтвердили 25 апреля после проведения ПЦР-теста, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу АЭС.
"Этот работник после выхода из очередного отпуска исполнял свои должностные обязанности с 13 апреля до 17 апреля 2020 года. Согласно объяснениям больного, с 18 апреля 2020 года находился с повышенной температурой в домашних условиях, а 21 апреля был изолирован в инфекционном отделении города Нетешин ", - сообщили на станции.
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На АЭС проводят внеочередную дезинфекцию рабочего места больного мужчины и мест, в которых он бывал.
Контактных лиц отправлено на самоизоляцию. Им и оперативному персоналу станции сделают тесты на коронавирус.
"По состоянию на 25 апреля 2020 года всего 9 работников Хмельницкой АЭС находятся на больничном", - добавили в пресс-службе.
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- Напомним, известный общественный деятель, правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс объяснил, каким образом, по его мнению, действующая украинская власть скрывает истинную статистику заболеваемости и смертности на Covid-19.
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