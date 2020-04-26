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Espreso.tvОбществоАваков заявил о ликвидации всех очагов пожаров в Чернобыльской зоне

Аваков заявил о ликвидации всех очагов пожаров в Чернобыльской зоне


фото: twitter
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все очаги пожаров в зоне отчуждения ликвидированы

Об этом Аваков сообщил в twitter.

По его словам сейчас спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.

"Проинспектировал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все очаги огня ликвидированы. Угроз нет. Продолжается работа спасателей по тлеющим торфянникам. Волна пожаров сбита", - написал Аваков.

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