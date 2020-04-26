Аваков заявил о ликвидации всех очагов пожаров в Чернобыльской зоне
Об этом Аваков сообщил в twitter.
По его словам сейчас спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.
"Проинспектировал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все очаги огня ликвидированы. Угроз нет. Продолжается работа спасателей по тлеющим торфянникам. Волна пожаров сбита", - написал Аваков.
Проинспектировали вместе с @ZelenskyyUa ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) April 26, 2020
Все источники огня ликвидированы. Угроз комментарии. Идет работа спасателей по тлеющим торфяники.
Волна пожаров сбита. Благодарю спасателей и Лесников за работу! pic.twitter.com/TFcPObzYYr
- Напомним, 26 апреля Владимир Зеленский наградил 22-х спасателей, которые тушили масштабные пожары в Чернобыльской зоне.
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