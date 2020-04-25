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Espreso.tvОбществоВ июне в школах учебного процесса не будет, ученики пройдут пропущенный материал в сентябре, - МОН

В июне в школах учебного процесса не будет, ученики пройдут пропущенный материал в сентябре, - МОН


фото: МОН
Исполняющая обязанности министра образования и Любомира Мандзий заявила, что учебного процесса в школах в июне не будет, а ученики будут проходить пропущенный материал в сентябре

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

По ее словам, учебный год в школах в дистанционной форме должен завершиться в конце мая.

"В июне точно не будет учебного процесса, будет окончание учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года. Учебный процесс в учебных заведениях заканчивался в последнюю неделю мая. Так и в этом году. Уроки с использованием дистанционных технологий будут происходить в конца мая ", - сказала Мандзий.

Также и.о. министра заявила, что в сентябре в следующем учебном году во всех школах будет предусмотрено корректирующее обучения: учителя пройдут с учениками материал, изучение которого пришлось на карантин.

"Чтобы учителя могли выяснить, какой материал, в каком объеме освоили их ученики, обобщить этот материал, подытожить. То есть они будут диагностировать ситуацию с тем материалом, с которым ученики работали во время карантина. И это будет то время, когда учителя смогут, поняв ситуацию, объяснить, повторить и обобщить отдельные темы для того, чтобы выровнять ситуацию с освоенным учебным материалом ", - сказала Мандзий.

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