Главный храм армии РФ украсят мозаикой с Путиным и Сталиным

25 апреля, 2020, 13:16

Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой из изображениями президента этой страны Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского диктатора Иосифа Сталина

Об этом со ссылкой на российскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .

Путин и Шойгу изображены на одной мозаике с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

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На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Сталина.

Еще в одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".