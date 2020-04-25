Главный храм армии РФ украсят мозаикой с Путиным и Сталиным
25 апреля, 2020, 13:16
Стены главного храма вооруженных сил России, строительство которого заканчивается в подмосковном парке "Патриот", украсят мозаикой из изображениями президента этой страны Владимира Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского диктатора Иосифа Сталина
Об этом со ссылкой на российскую службу Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .
Путин и Шойгу изображены на одной мозаике с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.
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На еще одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами находится портрет Сталина.
Еще в одной из частей мозаики упоминается присоединение Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".
- Как заявил перед этим в эфире Еспресо.TV , российский журналист, бывший депутат Госдумы РФ Игорь Яковенко, основой режима правления, установленного в Российской Федерации Путина, является консенсус силовых структур к нему. Поэтому Российская империя после Путина исчезнет , потому что силовики признают только его власть, отметил он.
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