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Espreso.tvМирРоссийская империя после Путина исчезнет, потому что силовики признают только его власть, - экс-депутат Госдумы РФ Яковенко

Российская империя после Путина исчезнет, потому что силовики признают только его власть, - экс-депутат Госдумы РФ Яковенко


фото: CNN
Основной режима правления, установленного в Российской Федерации при Владимире Путине, является консенсус силовых структур в отношении его лично

Такое мнение журналист, бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко выразил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, вышедшей на Еспресо.TV.

"Путин еще держится на паническом страхе не граждан, а элиты. Элита панически боится его. Пока еще боится", - заявил он.

При этом Яковенко, по его словам, "очень критически" оценивает предварительные выводы ряда экспертов в отношении мэра Москвы Сергея Собянина как того, кто якобы способен будет возглавить Россию вместо Путина или после Путина.

"Пока еще, я думаю, основная масса силовых структур к Собянину относится достаточно отстраненно. Он все таки чужой для них. И вот здесь я хочу сказать, как мне кажется, достаточно существенную вещь: я думаю, что Путин - это на сегодняшний момент последняя точка сборки, которая в состоянии удерживать Российскую империю. Последняя. Потому что после Путина варианта такого вселенского разводящего найти будет очень сложно. Человека, который будет, так сказать, выступать в качестве третейского судьи между Кадыровым и силовиками федеральными. Ну, не возможно такого придумать. Просто невозможно. И поэтому я думаю, что Путин - это последний главарь этой Империи. Последний. Я с трудом представляю себе, как в послепутинской России сохранится Российская империя. Я думаю, что что-то на этой территории будет существовать в других границах", - изложил свою точку зрения Игорь Яковенко.

 

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