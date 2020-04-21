Харьковские соглашения: 10 лет назад Янукович сдал Крым России

21 апреля, 2020, 07:05

21 апреля 2010 г. президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали так называемые Харьковские соглашения. Согласно им срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму был продлен до 2042 года. Харьковские соглашения создали возможности для аннексии россиянами Крыма, которая произошла через четыре года

До 2017 года

Россия еще при Ельцине не хотела выводить свои войска из украинского Крыма. Поэтому сначала был определен срок пребывания в 20 лет. 20 лет в 1997-м казались вечностью.

Межправительственное соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ в Украине было подписано 28 мая 1997 года.

Соглашением был согласован срок пребывания российского флота в Крыму до 2017 года. Основной базой флота оставался Севастополь. Кроме того, ЧФ имел право пользоваться испытательным центром в Феодосии, аэропортом Гвардейское и рядом других объектов на полуострове.

Таким образом, уже это соглашение от 1997 года создавало условия для присутствия российских военных в разных районах Крыма.

Срок действия соглашения составлял 20 лет. Речь шла об автоматической пролонгации на пятилетние периоды при отсутствии письменного уведомления от одной из сторон о расторжении договора.

Соглашение о пребывании ЧФ в Крыму было ратифицировано Верховной Радой 24 марта 1999 года.

После первого Майдана и прихода к власти президента Виктора Ющенко Украина начала постепенно напоминать России, что продление пребывания ЧФ после 2017 года не планируется. О досрочном расторжении договора речь не шла. Однако украинские политики на различных мероприятиях и в различных аудиториях говорили о необходимости выработки механизма вывода ЧФ из Украины.

Россия была против, но одновременно строила базу ЧФ в Новороссийске, куда бы должны были вывести корабли из Севастополя. Впоследствии оказалось, что это было не подготовкой к выводу войск из Украины, а расширением российской военной инфраструктуры.

Инаугурация Виктора Януковича состоялась 25 февраля 2010 года. Россия сразу использовала смену власти в Киеве для форсированного наступления на украинские интересы. Меньше чем через два месяца после инаугурации Януковича было подписано соглашение, которое изменило ситуацию в Крыму.

В 2010 году до вероятного вывода российских войск оставалось семь лет. Вывод войск - длительная процедура, которая происходит не за один день. Поэтому весной 2010 года уже можно было говорить о выводе российских войск, но все произошло наоборот.

Еще на 25 лет

Харьковскими соглашениями был продлен срок пребывания ЧФ на 25 лет (!), То есть с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.

Также была установлена арендная плата за пребывание российского флота в Украине. Срок пребывания флота был увеличен в обмен якобы на удешевление для Украины российского газа через аннулирование таможенных пошлин.

Эксперты указывали, что так называемая скидка за российский газ была условной. Дело в том, что стартовая цена для Украины была сформирована непрозрачно и выглядела завышенной по сравнению с другими странами.

Подписание Харьковских соглашений стало неожиданностью для украинского общества. Всего за два месяца полностью изменились внешнеполитические приоритеты государства. От евроатлантической интеграции страна стала возвращаться к дружбе с Россией. Пребывание ЧФ в Крыму было преградой на пути Украины в НАТО. Продление этого пребывания на 25 лет делало эту евроатлантическую задачу несбыточной мечтой.

Уже 23 апреля 2010 г. Тернопольский и Львовский областные советы осудили Харьковские соглашения. Комитет Верховной Рады по иностранным делам и комитет ВР по вопросам евроинтеграции рекомендовали парламенту не ратифицировать соглашение.

Голосование за ратификацию было назначено на 27 апреля 2010 года. Янукович и Медведев договорились, что соглашение будет ратифицировано сразу после подписания и одновременно в Украине и России.

То, что произошло в Раде в этот день, определило политическое развитие страны на несколько лет вперед.

27 апреля 2010 г. нардепы от оппозиции попытались сорвать ратификацию Харьковских соглашений, однако встретились с невиданным доселе давлением со стороны властей.

Уже в начале заседания в зале началась драка между депутатами. Представители Партии регионов нападали на оппозиционеров, не гнушаясь открытым насилием. В результате драк сотрясение мозга получил депутат Олесь Доний. Около 10:20 в зале ВР появился дым из-за дымовой шашки.

В таких условиях надо было прекратить заседание и провести переговоры между фракциями. Однако председатель ВР Владимир Литвин в 10:38 под крики оппозиции "Ганьба!" и под дымовой завесой поставил на голосование вопрос о ратификации соглашения.

"За" проголосовали 236 депутатов. Среди них были 160 депутатов от Партии регионов, 27 депутатов от Компартии (весь состав фракции) 20 депутатов от блока Литвина (весь состав) 13 внефракционных; 9 депутатов от блока Тимошенко и 7 от фракции Ющенко "Наша Украина - Народная самооборона".

Фото: ТСН

Фото: УНИАН

Условия для аннексии

"Янукович сломал Раду через колено". Так украинские СМИ оценили то, как происходила ратификация Харьковских соглашений. Уже тогда стало понятно, что смена власти в Украине вряд ли состоится мирным путем. Такое ощущение было уже с первых дней правления Януковича, но только 27 апреля 2010 г. Партия регионов показала, что так просто власть не отдаст. В итоге так и произошло почти через четыре года.

Также вместо подготовки к отводу войск Россия почувствовала, что сможет быть в Крыму вечно. Российские военные объекты были разбросаны по полуострову. В начале аннексии это позволяло россиянам говорить, что никаких новых войск в Крыму нет, а речь идет только об обычных плановых передвижениях подразделений ЧФ.

В целом, в период после победного для нее апреля 2010 г. Россия получила возможности для дальнейшего втягивания Украины в свою сферу влияния. Было ясно, что Янукович пойдет и на дальнейшие уступки и поэтому можно готовить спецоперацию по Крыму.

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