Харьковские соглашения: 10 лет назад Янукович сдал Крым России
До 2017 года
Россия еще при Ельцине не хотела выводить свои войска из украинского Крыма. Поэтому сначала был определен срок пребывания в 20 лет. 20 лет в 1997-м казались вечностью.
Межправительственное соглашение о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ в Украине было подписано 28 мая 1997 года.
Соглашением был согласован срок пребывания российского флота в Крыму до 2017 года. Основной базой флота оставался Севастополь. Кроме того, ЧФ имел право пользоваться испытательным центром в Феодосии, аэропортом Гвардейское и рядом других объектов на полуострове.
Таким образом, уже это соглашение от 1997 года создавало условия для присутствия российских военных в разных районах Крыма.
Срок действия соглашения составлял 20 лет. Речь шла об автоматической пролонгации на пятилетние периоды при отсутствии письменного уведомления от одной из сторон о расторжении договора.
Соглашение о пребывании ЧФ в Крыму было ратифицировано Верховной Радой 24 марта 1999 года.
После первого Майдана и прихода к власти президента Виктора Ющенко Украина начала постепенно напоминать России, что продление пребывания ЧФ после 2017 года не планируется. О досрочном расторжении договора речь не шла. Однако украинские политики на различных мероприятиях и в различных аудиториях говорили о необходимости выработки механизма вывода ЧФ из Украины.
Россия была против, но одновременно строила базу ЧФ в Новороссийске, куда бы должны были вывести корабли из Севастополя. Впоследствии оказалось, что это было не подготовкой к выводу войск из Украины, а расширением российской военной инфраструктуры.
Инаугурация Виктора Януковича состоялась 25 февраля 2010 года. Россия сразу использовала смену власти в Киеве для форсированного наступления на украинские интересы. Меньше чем через два месяца после инаугурации Януковича было подписано соглашение, которое изменило ситуацию в Крыму.
В 2010 году до вероятного вывода российских войск оставалось семь лет. Вывод войск - длительная процедура, которая происходит не за один день. Поэтому весной 2010 года уже можно было говорить о выводе российских войск, но все произошло наоборот.
Еще на 25 лет
Харьковскими соглашениями был продлен срок пребывания ЧФ на 25 лет (!), То есть с 2017 до 2042 года с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражения.
Также была установлена арендная плата за пребывание российского флота в Украине. Срок пребывания флота был увеличен в обмен якобы на удешевление для Украины российского газа через аннулирование таможенных пошлин.
Эксперты указывали, что так называемая скидка за российский газ была условной. Дело в том, что стартовая цена для Украины была сформирована непрозрачно и выглядела завышенной по сравнению с другими странами.
Подписание Харьковских соглашений стало неожиданностью для украинского общества. Всего за два месяца полностью изменились внешнеполитические приоритеты государства. От евроатлантической интеграции страна стала возвращаться к дружбе с Россией. Пребывание ЧФ в Крыму было преградой на пути Украины в НАТО. Продление этого пребывания на 25 лет делало эту евроатлантическую задачу несбыточной мечтой.
Уже 23 апреля 2010 г. Тернопольский и Львовский областные советы осудили Харьковские соглашения. Комитет Верховной Рады по иностранным делам и комитет ВР по вопросам евроинтеграции рекомендовали парламенту не ратифицировать соглашение.
Голосование за ратификацию было назначено на 27 апреля 2010 года. Янукович и Медведев договорились, что соглашение будет ратифицировано сразу после подписания и одновременно в Украине и России.
То, что произошло в Раде в этот день, определило политическое развитие страны на несколько лет вперед.
27 апреля 2010 г. нардепы от оппозиции попытались сорвать ратификацию Харьковских соглашений, однако встретились с невиданным доселе давлением со стороны властей.
Уже в начале заседания в зале началась драка между депутатами. Представители Партии регионов нападали на оппозиционеров, не гнушаясь открытым насилием. В результате драк сотрясение мозга получил депутат Олесь Доний. Около 10:20 в зале ВР появился дым из-за дымовой шашки.
В таких условиях надо было прекратить заседание и провести переговоры между фракциями. Однако председатель ВР Владимир Литвин в 10:38 под крики оппозиции "Ганьба!" и под дымовой завесой поставил на голосование вопрос о ратификации соглашения.
"За" проголосовали 236 депутатов. Среди них были 160 депутатов от Партии регионов, 27 депутатов от Компартии (весь состав фракции) 20 депутатов от блока Литвина (весь состав) 13 внефракционных; 9 депутатов от блока Тимошенко и 7 от фракции Ющенко "Наша Украина - Народная самооборона".
Фото: ТСН
Фото: УНИАН
Условия для аннексии
"Янукович сломал Раду через колено". Так украинские СМИ оценили то, как происходила ратификация Харьковских соглашений. Уже тогда стало понятно, что смена власти в Украине вряд ли состоится мирным путем. Такое ощущение было уже с первых дней правления Януковича, но только 27 апреля 2010 г. Партия регионов показала, что так просто власть не отдаст. В итоге так и произошло почти через четыре года.
Также вместо подготовки к отводу войск Россия почувствовала, что сможет быть в Крыму вечно. Российские военные объекты были разбросаны по полуострову. В начале аннексии это позволяло россиянам говорить, что никаких новых войск в Крыму нет, а речь идет только об обычных плановых передвижениях подразделений ЧФ.
В целом, в период после победного для нее апреля 2010 г. Россия получила возможности для дальнейшего втягивания Украины в свою сферу влияния. Было ясно, что Янукович пойдет и на дальнейшие уступки и поэтому можно готовить спецоперацию по Крыму.
Читайте также: Несокрушимые "Черкассы": как украинский корабль почти месяц сопротивлялся оккупантам
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
-
17 апреля, 2020 Разрыв мозга - 5 книг, без которых трудно обойтись