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Espreso.tvСпортТурецкий клуб стремится выкупить контракт футболиста "Динамо"

Турецкий клуб стремится выкупить контракт футболиста "Динамо"


фото: Getty Images
Турецкий "Анкарагюджю" хочет выкупить контракт нападающего Жерсона Родригеса, права которого принадлежат киевскому Динамо

Об этом сообщает ajansspor.com.

"Я говорил с Жерсоном Родригесом и его агентом. Предложение от "Фенербахче" ему не поступало. Также мы встретились с футболистом и "Динамо". Мы хотим продлить контракт с игроком. У нас нет опции на продолжение соглашения, но есть устная договоренность с киевским клубом", - сказал президент клуба Фатих Мерт.

В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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