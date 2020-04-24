Турецкий клуб стремится выкупить контракт футболиста "Динамо"
24 апреля, 2020, 15:56
Турецкий "Анкарагюджю" хочет выкупить контракт нападающего Жерсона Родригеса, права которого принадлежат киевскому Динамо
Об этом сообщает ajansspor.com.
"Я говорил с Жерсоном Родригесом и его агентом. Предложение от "Фенербахче" ему не поступало. Также мы встретились с футболистом и "Динамо". Мы хотим продлить контракт с игроком. У нас нет опции на продолжение соглашения, но есть устная договоренность с киевским клубом", - сказал президент клуба Фатих Мерт.
В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 7 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 30 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес перешел в турецкий "Анкарагюджю ".
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9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
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