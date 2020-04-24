Распространение коронавируса может значительно замедлиться летом, - Белый дом

24 апреля, 2020, 10:42

Солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса, и, следовательно, в летних условиях распространения COVID-19 может значительно замедлиться

Об этом сообщает Голос Америки .

По словам чиновника Белого дома Билла Брайана, об этих фактах свидетельствуют результаты экспериментов правительственных исследователей с образцами коронавируса.

"Больше всего нас поразило мощное влияние солнечного света, который уничтожает вирус - как на поверхности, так и в воздухе. Мы наблюдали аналогичный эффект и с температурой, и с влажностью, повышение температуры и влажности или того и другого, как правило, создавало благоприятные условия для вируса ", - сказал Брайан.

Отмечается, что полученные данные могут укрепить надежду на то, что эпидемия коронавируса может развиваться по сценарию других респираторных заболеваний, таких как грипп, которые обычно менее заразны в теплое время года. Однако не стоит забывать, что сейчас вирус распространяется и в местах с жарким и влажным климатом, например в Сингапуре, что ставит под вопрос значительное влияние факторов окружающей среды.

Президент США Дональд Трамп сказал, что результаты испытаний следует интерпретировать осторожно.

Напомним, в мире уже зафиксировано более 190 тыс. смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее США заявили, что вторая волна эпидемии коронавируса в стране может стать страшнее, чем первая.