Коронавирус в мире: число жертв превысило 190 тыс., Россия - вторая по динамике заражений

24 апреля, 2020, 10:28

По состоянию на утро 24 апреля во мире зафиксировано 2 725 920 случаев коронавируса, в частности 745 905 человек выздоровели и 191 061 погибли

Об этом свидетельствуют данные Worldometer .

Наибольшее количество случаев в мире по-прежнему зафиксирована в США: 31 900 новых случаев за сутки (всего: 886442, умерли 50236).

На втором месте по количеству новых случаев следует Россия - 4774 больных за последние сутки (всего: 62 773 заболевших 555 умерших).

В Великобритании в сутки заболела 4486 человек (всего: 138078 заболели, 18738 умерших).

В Испании - 4635 новых случаев (всего: 213024 заболели, 22 157померлы).

Бразилия - 3735 новых случаев (всего: 49 492 заболели, 3 313померлы).

По состоянию на утро 24 апреля в Украине подтверждены 477 новых случаев COVID-19.