Коронавирус в мире: число жертв превысило 190 тыс., Россия - вторая по динамике заражений
Об этом свидетельствуют данные Worldometer .
Наибольшее количество случаев в мире по-прежнему зафиксирована в США: 31 900 новых случаев за сутки (всего: 886442, умерли 50236).
На втором месте по количеству новых случаев следует Россия - 4774 больных за последние сутки (всего: 62 773 заболевших 555 умерших).
В Великобритании в сутки заболела 4486 человек (всего: 138078 заболели, 18738 умерших).
В Испании - 4635 новых случаев (всего: 213024 заболели, 22 157померлы).
Бразилия - 3735 новых случаев (всего: 49 492 заболели, 3 313померлы).
По состоянию на утро 24 апреля в Украине подтверждены 477 новых случаев COVID-19.
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