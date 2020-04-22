В США прогнозируют вторую разрушительную волну коронавируса зимой

22 апреля, 2020, 11:32

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая

Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post .

Редфилд отметил, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.

Как он заявил, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невероятному нагрузки на систему здравоохранения и к этому нужно готовиться несколько месяцев.

В частности, министерство здравоохранения страны должно донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму количество тяжелых больных гриппом и высвободить больничные кровати для зараженных коронавируса.