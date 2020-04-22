В США прогнозируют вторую разрушительную волну коронавируса зимой
Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post .
Редфилд отметил, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.
"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.
Как он заявил, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невероятному нагрузки на систему здравоохранения и к этому нужно готовиться несколько месяцев.
В частности, министерство здравоохранения страны должно донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму количество тяжелых больных гриппом и высвободить больничные кровати для зараженных коронавируса.
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