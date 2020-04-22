 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ США прогнозируют вторую разрушительную волну коронавируса зимой

В США прогнозируют вторую разрушительную волну коронавируса зимой

Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать страшнее, чем первая

Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд в интервью The Washington Post .

Редфилд отметил, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - сказал он.

Как он заявил, наличие вспышек сразу двух респираторных заболеваний может привести к невероятному нагрузки на систему здравоохранения и к этому нужно готовиться несколько месяцев.

В частности, министерство здравоохранения страны должно донести до граждан США важность прививки от гриппа, что поможет свести к минимуму количество тяжелых больных гриппом и высвободить больничные кровати для зараженных коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

22 апреля, 2020 среда

21 апреля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать