"Если решение будет принято, как минимум отзовем посла": премьер Грузии о возможном назначении Саакашвили
24 апреля, 2020, 15:50
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил намерение отозвать посла из Украины, в случае назначения Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ
Об этом он заявил журналистам, передает " Эхо Кавказа ".
"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.
Он отметил, что с точки зрения Грузии "категорически неприемлемо" назначать высокую должность находящееся в розыске лицо, осужденное в Грузии за довольно тяжкое преступление.
- Напомним, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как " недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг".
- Позже СМИ обнародовали информацию, что посол Грузии уже отозван. Однако, в посольстве это отрицают, заявив, что он работает в обычном режиме.
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