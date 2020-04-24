"Если решение будет принято, как минимум отзовем посла": премьер Грузии о возможном назначении Саакашвили

24 апреля, 2020, 15:50

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил намерение отозвать посла из Украины, в случае назначения Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

Об этом он заявил журналистам, передает " Эхо Кавказа ".

"Если такое решение будет принято, мы, как минимум, отзовем посла из Киева для консультаций", - заявил журналистам Гахария.

Он отметил, что с точки зрения Грузии "категорически неприемлемо" назначать высокую должность находящееся в розыске лицо, осужденное в Грузии за довольно тяжкое преступление.

Напомним, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе сказал, что назначение Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как " недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг".

Позже СМИ обнародовали информацию, что посол Грузии уже отозван. Однако, в посольстве это отрицают, заявив, что он работает в обычном режиме.

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