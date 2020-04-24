 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Грузии назвали планы властей Украины назначить Саакашвили вице-премьером "недружественным шагом", не исключают отзыва посла

В Грузии назвали планы властей Украины назначить Саакашвили вице-премьером "недружественным шагом", не исключают отзыва посла


фото: reuters
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прокомментировал намерения власти Украины назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам

В комментарии Интерфакс-Украина он сказал, что назначение Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как «недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг».

"Вы знаете, что Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Саакашвили в Грузии, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел ... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывала свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем ", - сказал он.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается судебных постановлений, вступивших в силу", - отметил он.

В свою очередь, депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили заявил телеканалу "Имеди", что если Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Украины, он не исключает пересмотра дипломатических отношений между Грузией и Украиной.

"Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвиняемый судебной системой Грузии и разыскиваемый сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня ", - сказал Рати Ионатамишвили.

Сообщается, что в качестве одной из таких мер рассматривается возможность отзыва посла Грузии из Киева.

  • Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 апреля, 2020 пятница

больше новостей

24 апреля, 2020 пятница

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать