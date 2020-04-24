В Грузии назвали планы властей Украины назначить Саакашвили вице-премьером "недружественным шагом", не исключают отзыва посла

24 апреля, 2020, 13:28

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе прокомментировал намерения власти Украины назначить Саакашвили на должность вице-премьер-министра по реформам

В комментарии Интерфакс-Украина он сказал, что назначение Саакашвили в украинское правительство с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как «недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнерства шаг».

"Вы знаете, что Саакашвили признан Грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Саакашвили в Грузии, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел ... Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывала свергнуть законно избранное правительство Грузии насильственным путем ", - сказал он.

Шарашенидзе подчеркнул, что украинская сторона информирована об отношении Грузии к этому вопросу.

"Мы бережем нашу дружбу, и очень надеюсь, что принимая решение, стратегический партнер примет во внимание отношение грузинской стороны к персоне Саакашвили и истории его преступлений в прошлом, что подтверждается судебных постановлений, вступивших в силу", - отметил он.

В свою очередь, депутат грузинского парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили заявил телеканалу "Имеди", что если Михаил Саакашвили будет назначен вице-премьер-министром Украины, он не исключает пересмотра дипломатических отношений между Грузией и Украиной.

"Если Михаил Саакашвили действительно будет назначен вице-премьером в Украине, то есть человек, который, как известно, обвиняемый судебной системой Грузии и разыскиваемый сегодня, это, несомненно, сделает отношения между Грузией и Украиной очень сложными. Я не исключаю, что вопрос пересмотра дипломатических отношений будет на повестке дня ", - сказал Рати Ионатамишвили.

Сообщается, что в качестве одной из таких мер рассматривается возможность отзыва посла Грузии из Киева.

Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.