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Espreso.tvОбществоВ посольстве Грузии отрицают отзыв посла из Украины из-за возможного назначения Саакашвили вице-премьером

В посольстве Грузии отрицают отзыв посла из Украины из-за возможного назначения Саакашвили вице-премьером


фото: fakty.ua
24 августа в посольстве Грузии прокомментировали информацию о возможном отзыве посла в связи с намерением назначить Михеила Саакашвили на пост вицепремьер-министра по вопросам реформ

Об этом дипломат посольства Грузии рассказал в комментарии Еспресо.TV .

"Посол работает в обычном режиме", - сообщил работник диппредставительства.

Он заметил, что не имеет полномочий комментировать информацию и заявил, что пока единственной официальной позицией Грузии является комментарий посла Теймураза Шарашенидзе, который он дал агентству "Интерфакс-Украина".

Напомним, полномочный и чрезвычайный посол заявил о том, что страна примет назначения Саакашвили на пост вице-премьера, как недружественный шаг со стороны Украины.

В то же время, СМИ распространили информацию, что Грузия отозвала посла из Украины в связи с возможным назначением Саакашвили.

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