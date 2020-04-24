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Espreso.tvОбществоНа фракции никто не будет никого "ломать", - Корниенко о кандидатуре Саакашвили

На фракции никто не будет никого "ломать", - Корниенко о кандидатуре Саакашвили

Председатель партии "Слуга народа", а также первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко прокомментировал возможное назначение Саакашвили на пост вице-премьера по вопросам реформ

Об этом Корниенко заявил в интервью ZN.UA .

"Когда я предварительно общался с Саакашвили, то заметил, что сформированный ему образ двухлетней давности совершенно не соответствует тому, что он предлагает привнести в работу правительства сегодня. Думаю, что у президента сложилось такое впечатление после разговора с экс-президентом Грузии, и он решил рискнуть. Зная, конечно, и политическую историю этого человека, и понимая ее бэкграунд ", - сказал Корниенко.

По его словам, Саакашвили предлагает вещи, которые могут помочь стране. Это касается и экономических реформ и сотрудничества с международными донорами, и темы борьбы с коррупцией.

«Я уверен, что сегодня на фракции будет интересно, но там точно никто не будет никого" ломать ". Это будет исключительно прямой разговор кандидата с фракцией ", - сказал нардеп.

На уточняющий вопрос о том, насколько широкими будут инструменты вице-премьера для реализации его программы, Корниенко ответил:

"Кандидатуру Саакашвили все-таки больше лоббирует премьер-министр Денис Шмыгаль и, думаю, мы сегодня обязательно поставим ему этот вопрос на фракции. Премьер опытный государственный управленец и у него всегда есть свой взгляд на задачи подобного рода. То , чего часто не видят политики, хорошо раскладывают по полочкам чиновники ", - уточнил Корниенко.

Он также оценил возможный конфликт между Саакашвили и главой МВД Арсеном Аваковым.

"Я не думаю, что целью назначения Саакашвили есть какое-то отношение к Арсену Авакову. Арсен Борисович очень опытный и тонкий политик. И если у них не будет каких-то прямых связей с Саакашвили, то он найдет возможности существовать в рамках этики с новым вице-премьер" , - добавил Корниенко.

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