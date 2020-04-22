Саакашвили: Для меня большая честь получить приглашение от Зеленского стать вице-премьером по реформам
У себя в Facebook он написал, что с таким предложением к нему обратился президент Владимир Зеленский .
"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмигалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве ", - отметил Саакашвили.
По его словам, он подходит к этому предложению "с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время"
"Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", - добавил Саакашвили.
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