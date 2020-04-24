"Для конфликтов точно не время": Саакашвили о ссоре с Аваковым
Об Саакашвили сказал в комментарии для НВ.
Журналист поинтересовался, как Саакашвили будет работать в одном правительстве с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее имел громкую ссору.
"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совершенно разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее ухудшить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то неладное и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время ", - отметил Саакашвили
Напомним, в декабре 2015 года, между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Саакашвили, который тогда еще был главой Одесской облгосадминистрации, случилась перепалка на заседании Нацсовета реформ. Во время ссоры Аваков перешел на крик со словами «Убирайся из моей страны» и бросил в Саакашвили стаканом с водой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР