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Espreso.tvОбщество"Для конфликтов точно не время": Саакашвили о ссоре с Аваковым

"Для конфликтов точно не время": Саакашвили о ссоре с Аваковым


фото: DW
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили заверяет, что не намерен ни с кем конфликтовать в Кабмине, если его назначат вице-премьер

Об Саакашвили сказал в комментарии для НВ.

Журналист поинтересовался, как Саакашвили будет работать в одном правительстве с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее имел громкую ссору.

"Министр МВД - это номенклатура президента. Вице-премьер по реформам не пересекается с министром МВД в своей работе. Это совершенно разные направления. Да и сейчас очень сложная ситуация, конфликты могут только ее ухудшить. Я собираюсь работать, а не конфликтовать. Сейчас, когда на Украину надвигается что-то неладное и мы не знаем, с какими последствиями страна выйдет после коронавируса, для конфликтов точно не время ", - отметил Саакашвили

Напомним, в декабре 2015 года, между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Саакашвили, который тогда еще был главой Одесской облгосадминистрации, случилась перепалка на заседании Нацсовета реформ. Во время ссоры Аваков перешел на крик со словами «Убирайся из моей страны» и бросил в Саакашвили стаканом с водой.

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  • Напомним, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили подтвердил , что получил предложение стать вице-премьер-министром по реформам в украинском Кабмине.
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