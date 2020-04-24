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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Динамо" рассказал, как отказал "Ливерпулю"

Экс-игрок "Динамо" рассказал, как отказал "Ливерпулю"


фото: Getty Images
Бывший защитник "Динамо" Карлос Самбрано рассказал, что в сезоне 2015/2016 он отказался переходить в "Ливерпуль"

Об этом сообщает Libero .

В итоге перуанец остался в немецком "Айнтрахт".

"Я был в шаге от перехода в" Ливерпуль ". Их центральные защитники были травмированы, но я отказался от перехода, ведь я пообещал" Айнтрахта ", что останусь, чтобы помочь сохранить прописку в Бундеслиге. Партнеры уговаривали меня согласиться на предложение, но я должен был сдержать слово ", - сказал защитник.

Карлос Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года. Однако так и не провел ни одного матча за украинский клуб. Прошлой зимой 30-летний центрбэк перешел в аргентинский "Бока Хуниорс" за 1 млн евро.

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