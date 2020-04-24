Арахамия об угрозах Грузии отозвать посла: "Если у нас будут проблемы, то у Грузии они будут сильнее"

24 апреля, 2020, 17:54

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на заявления Грузии о возможном отзыве своего посла из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером по вопросам реформ

В эксклюзивном комментарии Главреду нардеп отметил, что в случае такого сценария Грузия столкнется с большими проблемами, чем наша страна.

Также он отметил, что считает Саакашвили хорошим человеком и кандидатом на должность в правительстве.

"Почему в Грузии так нервничают? Можно было бы просто идеально отреагировать. Кто-то кого-то взял, даже не на первое лицо, не на второе, а вице-премьером. Зачем тогда делать такую политическую агрессию? Очень странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом, которая значительно меньше, так реагирует", - сказал Арахамия.

"Если у нас будут проблемы дипломатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас. Это же не США, которые говорят:" У вас будут дипломатические проблемы ". Это Грузия. Надо об этом не забывать", - добавил парламентарий.

Он отметил, что сам является грузином и прекрасно понимает, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти.

"Это просто попытка оказать давление. У нас суверенное государство, и ни одна страна в мире не будет нам рассказывать, кого нам надо назначать на должность вице-премьера, а кого не надо. Здесь абсолютно неправильная риторика. Мы точно с грузинами найдем общий язык, мы братские народы, мы прекрасно поладим, это гостеприимная страна", - убежден Арахамия.

Подытоживая, он добавил, что до карантина Украина занимала второе место по количеству потока туристов в Грузию. Поэтому, считает политик, Тбилиси не захочет потерять этот сегмент клиентов.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил журналистам, что посла его страны могут отозвать из Украины в случае назначения Саакашвили вице-премьером украинского правительства по вопросам реформ.