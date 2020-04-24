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Espreso.tvОбществоАрахамия назвал ориентировочную дату следующего заседания Рады

Арахамия назвал ориентировочную дату следующего заседания Рады


фото: rada.gov.ua
Следующее внеочередное заседание парламента состоится на следующей неделе, ориентировочно в четверг - пятницу
Об этом под стенами Верховной Рады в комментарии журналистам заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Еспресо.TV.
 
Председатель фракции "Слуга народа" отметил, что планируется собрать вопросы для рассмотрения на заседании от каждой фракции.
 
"На следующей неделе мы хотим сделать по инициативе парламента внеочередной созыв. По каким вопросам? Мы общались о том, что соберем вопросы от каждой фракции. Сделаем онлайн-заседание согласительного. Соберем 150 подписей. Ориентировочно на четверг - на пятницу будет еще одно заседание ", - сообщил Арахамия.
  • Напомним, сегодня, 24 апреля, состоялось внеочередное заседание парламента для участия в зале зарегистрировались 332 нардепа.
  • 24 апреля на внеочередном заседании Верховная Рада разблокировала подписание председателем ВР и президентом закона о "депутатском спаме" .
  • 24 апреля на внеочередном заседании ВР приняла создании временной следственной комиссии по расследованию заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем.

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