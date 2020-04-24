В Раде создали ВСК по поводу заявлений Уманского
ВР приняла проект постановления во время внеочередного заседания, передает Эспрессо.TV .
Верховная Рада Украины приняла решение о создании временной следственной комиссии по расследованию заявлений эксминистр финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем.
"За" проголосовали 324 народных депутата Украины.
Так, парламентарии приняли постановление №3358 "О создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".
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