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Espreso.tvОбществоВ Раде создали ВСК по поводу заявлений Уманского

В Раде создали ВСК по поводу заявлений Уманского


фото: ukrinform
ВР приняла создание временной следственной комиссии по расследованию заявлений бывшего министра финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем

ВР приняла проект постановления во время внеочередного заседания, передает Эспрессо.TV .

Верховная Рада Украины приняла решение о создании временной следственной комиссии по расследованию заявлений эксминистр финансов Игоря Уманского о потерях бюджета от налоговых схем.

"За" проголосовали 324 народных депутата Украины.

Так, парламентарии приняли постановление №3358 "О создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета".

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