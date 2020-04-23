Зеленский анонсировал сценарий выхода из карантина и назвал первые условия
Об этом в видеообращении к украинцам заявил Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОП.
Зеленский отметил, что плавный выход из карантина начнется при двух условиях.
"Первое: в течение 10 дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше, чем наполовину", - сказал Зеленский.
Президент также отметил, что власть имеет четкий план выхода из карантина.
"У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре премьер-министр озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина", - отметил Зеленский.
- Напомним, 22 апреля правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР