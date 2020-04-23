В зоопарке Нью-Йорка еще семь тигров и львов заболели коронавирусом
Об этом сообщает CNN .
"По данным некоммерческой организации, которая руководит зоопарком - Общества здравоохранения, еще семеро хищных кошек в нью-йоркском зоопарке Бронкс прошли положительный тест на COVID-19", - говорится в сообщении.
Вирус обнаружили у четырех тигров и трех африканских львов. Это произошло после того, как в начале апреля у четырехлетней малайской тигрицы по имени Надя, которая также находится в зоопарке Бронкса, диагностировали коронавирус COVID-19.
В зоопарке говорят, что все восемь животных чувствуют себя нормально и хорошо питаются.
Они были заражены сотрудниками, хотя непонятно, как это произошло.
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Отмечается, что в настоящее время принимаются профилактические меры для всего персонала, который ухаживает за животными в четырех зоопарках, которыми руководит Общество охраны природы в Нью-Йорке. Среди них - зоопарк Бронкс, зоопарк Центрального парка на Манхэттене, зоопарк Проспект-парка в Бруклине и зоопарк Квинс.
Напомним, положительные тесты на COVID-19 в среду подтверждены в Нью-Йорке у двух котов, что стало первым проявлением заболевания домашних животных коронавирусом.
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