Впервые коронавирус подтвердили у тигрицы

Об этом сообщает Служба инспекции здоровья животных и растений при USDA (APHIS).

Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это "первый случай заражения тигра коронавирусом".

В зоопарке Бронкса рассказали, что у 4-летней малайской тигрицы Нади, у ее сестры Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов "появился сухой кашель". Там также сообщили, что "несмотря на некоторое снижение аппетита, у кошек в зоопарке хорошее состояние, они находятся под наблюдением ветеринаров".

"Ожидается, что большие кошки поправятся. Нет оснований считать, что у других животных зоопарка симптомы заболевания", - сообщили в USDA APHIS.

Чиновники ведомства считают, что тигры и львы могли заболеть после контакта с зараженным сотрудником зоопарка, который за ними ухаживал. Первые симптомы у тигрицы Нади появились 27 марта.

В USDA APHIS объяснили, что тест на COVID-19 был сделан только одному тигру, поскольку сбор анализов требует общего наркоза.

"Лечащий ветеринар признал, что с учетом потенциального риска использования общего наркоза лучше ограничиться диагностированием одного тигра", - говорится в сообщении.

"Сейчас всеми сотрудниками, которые обеспечивают уход за большими кошками, а также другими кошками в четырех зоопарках Нью-Йорка, принимаются необходимые меры с целью предотвратить дальнейшее заражение других кошек", - заявили в зоопарке Бронкса.

В USDA APHIS попросили больных COVID-19 "ограничить контакт с животными, включая домашних животными".

При этом в ведомстве подчеркивают, что в настоящее время нет никаких доказательств того, что любые животные, включая домашних животных или домашний скот, могут передавать COVID-19 людям.

Зоопарк Бронкса был закрыт для посещения 16 марта.

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