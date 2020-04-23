В США коронавирус подтвердили у двух домашних котов
Об этом сообщает Associated Press .
Так, в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства США считают, что кошки могли заразиться от своих хозяев или соседей.
Первый кот проявил признаки болезни примерно через неделю после того, как его хозяин непродолжительное время болел респираторным заболеванием. В то же время диагноз Covid-19 у хозяина этого кота не был установлен.
Хозяева сообщают, что животное иногда выходит на улицу и может вступить в контакт с инфицированным человеком в своем районе.
В то же время хозяин второго кота был болен коронавирусом. Сейчас у котов проявляются симптомы респираторного заболевания, ветеринары рассчитывают, что они пойдут на поправку.
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