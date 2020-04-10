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Espreso.tvОбществоДемонтаж памятника Коневу: в Праге Россия требует отдать ей памятник

Демонтаж памятника Коневу: в Праге Россия требует отдать ей памятник


фото: reuters
Россия требует отдать ей демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу

С соответствующим письмом к министру обороны Чехии Лубомиру Метнару направил его российский коллега Сергей Шойгу, передает местный портал Parlamentní Listy.

"Наша страна заплатила огромную цену за освобождение Европы от нацизма... Мы не можем оставаться равнодушными к сносу (памятника Коневу, - ред.)", - написал он.

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В свою очередь в Минобороны Чехии заявили, что не могут распоряжаться памятником, так как он принадлежит городу.

"Памятник не наш, поэтому мы не можем встретиться с российской стороной. Мы не можем отдать то, что не наше. Это не военная могила, и памятник все еще принадлежит району Прага 6", - отметил в ведомстве.

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