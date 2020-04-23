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Espreso.tvОбществоСитуация требует более сложного решения, чем просто увольнение двух топ-чиновников, - глава Минфина о возможной отставке Нефедова и Верланова

Ситуация требует более сложного решения, чем просто увольнение двух топ-чиновников, - глава Минфина о возможной отставке Нефедова и Верланова


фото: kmu.gov.ua
Глава Минфина Сергей Марченко считает, что отставка Нефедова из таможни и Верланова из налоговой не изменит ситуацию, однако заявляет об уничтожении управленческой вертикали в ведомствах

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net.

На вопрос журналиста ко времени ли увольнение главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефедова, тот ответил:

"Нет! Безусловно, кадровые вопросы назрели. Впрочем, ситуация требует более сложного решения, чем просто увольнение двух топ-чиновников. Это не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик. Вместе с кадровыми решениями нужны институциональные изменения."

Марченко отметил, что он ознакомился с материалами о коррупции в налоговой службе, о чем в одном из интервью говорил экс-министр финансов Игорь Уманский.

Читайте также: Обвинения Уманского о потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейка, - Верланов

Относительно обвинений бывшего министра финансов Уманского в сторону главы налоговой Верланов он заявил:

"В этом смысле аспекты есть реакции правоохранительных органов по этой ситуации".

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