 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаОбвинения Уманского о потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, - Верланов

Обвинения Уманского о потере 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, - Верланов

За время своей работы новая Государственная налоговая служба (ГНС) за счет ликвидации мошеннических схем дополнительно принесла в бюджет более 15 млрд грн

Обвинения экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы потерях 5 млрд грн на НДС основываются на фейке, который сделали те, кто раньше зарабатывал на этих же схемах. Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил глава ГНС Сергей Верланов.

"Все обвинения базируются исключительно на вбросах непроверенной информации третьими лицами, которые и есть, скорее всего, теми дельцами, что десятилетиями кормились на мошеннических схемах. Эти материалы давно находятся в поле зрения правоохранительных органов и, видимо, уже несколько раз были проверены. А вот то, что подобный информационный мусор стал ретранслировать тогда еще действующий министр финансов, действительно стало сюрпризом для многих. И лучшей оценкой качества этих "доказательств" стало немедленное устранение господина Уманского от занимаемой должности", – заявил Верланов.

Как утверждает глава ГНС, повторные использования документов, подмена товарных позиций и другие подобные схемы с НДС фактически исчезли.

"О промышленных масштабах манипуляций с НДС, которые имели место в прошлом, уже и речи нет", – добавил Верланов.

Сейчас, как говорит глава ГНС, эта тема искусственно раздувается с целью дестабилизации финансовой и политической ситуации в государстве в интересах определенных сил. Руководство налоговой в первую очередь заинтересовано в расследовании обвинений Уманского, в ходе которого процессуальный статус Уманского может измениться.
 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

15 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать