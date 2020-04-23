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Espreso.tvОбществоМинфин предполагает финансирование некоторых расходов со стороны Нацбанка, но без "банальной эмиссии"

Минфин предполагает финансирование некоторых расходов со стороны Нацбанка, но без "банальной эмиссии"


фото: ukrinform
Министр финансов Сергей Марченко считает, что Национальный банк может профинансировать часть бюджетных расходов, однако он против прямой эмиссии

Об этом он сообщил в интервью " Лига.Финансы ".

"НБУ запрещено законом прямое кредитование Минфина. В то же время, со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира сейчас используют те или иные механизмы поддержки ликвидности в банковской системе, в том числе через quantitative easing (количественное смягчение - выкуп центробанком ценных бумаг на рынке, - ред.) ", - пояснил он.

Министр отметил, что НБУ в любом случае "будет расширять инструментарий поддержки ликвидности, сможет увеличить возможности Минфина для внутренних заимствований".

"Хочу прояснить: мы не собираемся допускать бесконтрольных историй с банальной эмиссией. Ведь понимаем важность предыдущих достижений в смысле макростабильности. Я сторонник того, чтобы финансировать конкретные нужды. Поэтому посмотрим по ситуации - необходимости искать различные источники ресурса. Не будет - надо жить с теми ресурсами, которые есть, и не так сильно зависеть от финансирования то ли внешнего, то ли внутреннего ", - подчеркнул министр.

По информации издания, НБУ может начать выдавать кредиты долгосрочного рефинансирования, на которые будут претендовать госбанки. Они будут покрывать некоторые капитальные расходы государственного сектора. Первый пример такого финансирования - 20 млрд грн, которые Нацбанк может выдать Укрэксимбанку для кредитования потребностей Укравтодора. По данным собеседников в Кабмине, общие объемы средств по этой "программе" составляют 60 млрд грн.

 

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