Минфин предполагает финансирование некоторых расходов со стороны Нацбанка, но без "банальной эмиссии"
Об этом он сообщил в интервью " Лига.Финансы ".
"НБУ запрещено законом прямое кредитование Минфина. В то же время, со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира сейчас используют те или иные механизмы поддержки ликвидности в банковской системе, в том числе через quantitative easing (количественное смягчение - выкуп центробанком ценных бумаг на рынке, - ред.) ", - пояснил он.
Министр отметил, что НБУ в любом случае "будет расширять инструментарий поддержки ликвидности, сможет увеличить возможности Минфина для внутренних заимствований".
"Хочу прояснить: мы не собираемся допускать бесконтрольных историй с банальной эмиссией. Ведь понимаем важность предыдущих достижений в смысле макростабильности. Я сторонник того, чтобы финансировать конкретные нужды. Поэтому посмотрим по ситуации - необходимости искать различные источники ресурса. Не будет - надо жить с теми ресурсами, которые есть, и не так сильно зависеть от финансирования то ли внешнего, то ли внутреннего ", - подчеркнул министр.
По информации издания, НБУ может начать выдавать кредиты долгосрочного рефинансирования, на которые будут претендовать госбанки. Они будут покрывать некоторые капитальные расходы государственного сектора. Первый пример такого финансирования - 20 млрд грн, которые Нацбанк может выдать Укрэксимбанку для кредитования потребностей Укравтодора. По данным собеседников в Кабмине, общие объемы средств по этой "программе" составляют 60 млрд грн.
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Напомним, также министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ни в коем случае не объявит дефолт, но в случае провала голосования в Раде по "антиколомойскому" закону, придется "резать" социальные расходы.
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