Минфин предполагает финансирование некоторых расходов со стороны Нацбанка, но без "банальной эмиссии"

23 апреля, 2020, 14:14

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Национальный банк может профинансировать часть бюджетных расходов, однако он против прямой эмиссии

Об этом он сообщил в интервью " Лига.Финансы ".

"НБУ запрещено законом прямое кредитование Минфина. В то же время, со стороны Нацбанка есть понимание, что большинство стран мира сейчас используют те или иные механизмы поддержки ликвидности в банковской системе, в том числе через quantitative easing (количественное смягчение - выкуп центробанком ценных бумаг на рынке, - ред.) ", - пояснил он.

Министр отметил, что НБУ в любом случае "будет расширять инструментарий поддержки ликвидности, сможет увеличить возможности Минфина для внутренних заимствований".

"Хочу прояснить: мы не собираемся допускать бесконтрольных историй с банальной эмиссией. Ведь понимаем важность предыдущих достижений в смысле макростабильности. Я сторонник того, чтобы финансировать конкретные нужды. Поэтому посмотрим по ситуации - необходимости искать различные источники ресурса. Не будет - надо жить с теми ресурсами, которые есть, и не так сильно зависеть от финансирования то ли внешнего, то ли внутреннего ", - подчеркнул министр.

По информации издания, НБУ может начать выдавать кредиты долгосрочного рефинансирования, на которые будут претендовать госбанки. Они будут покрывать некоторые капитальные расходы государственного сектора. Первый пример такого финансирования - 20 млрд грн, которые Нацбанк может выдать Укрэксимбанку для кредитования потребностей Укравтодора. По данным собеседников в Кабмине, общие объемы средств по этой "программе" составляют 60 млрд грн.