В Польше назвали средний возраст умерших от коронавируса

17 апреля, 2020, 12:58

В Польше коронавирус умирают чаще мужчины (57,9%), чем женщины (42,1%), а средний возраст умерших от COVID-19 составляет 72,9 года

Об этом сообщает в Twitter Главная санитарная инспекция (GIS) Польши.

"Средний возраст умершего в Польше от COVID-19 в Польше составляет 72,9 года ... Самая молодая умершая была 32 лет, старшая - 98 лет", - говорится в сообщении.

Больше всего умерших в Польше у возрастных группах 70-79 лет (33%) и 80-89 лет (29,5%), меньше всего - в группах 30-39 лет (2,7%) и 40-49 лет (4, 6%).

По последней информации МОЗ Польши, количество зараженных коронавирусом в стране выросло до 7582 человек, из которых 286 человек умерли.

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Всего в Польше проведено уже более 156 тысяч тестов, из которых за последние сутки - более 8 тысяч.

В польских больницах вообще сейчас находится около 2500 человек, зараженных коронавирусом, почти 146 тысяч - на карантине, более 28 тысяч - под эпидемиологическим надзором. Количество тех, кто поборол коронавирус в Польше, составляет 668 человек.