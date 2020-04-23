Цена на нефть может упасть до минус $100 за баррель, - прогноз аналитиков для Bloomberg

23 апреля, 2020, 10:10

В течение ближайших недель резервуары для хранения нефти могут быть заполнены, а котировки на нее могут упасть до минус $100 за баррель

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нефтегазового аналитика японского банка Mizuho Пола Сэнки.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно", - сказал он.

Агентство отмечает, что Пол Сэнки первым предсказал отрицательные цены на нефть.

"Мы движемся к мировым вершинам заполненности хранилищ в конце мая или в начале июня", - заявил представитель исследовательской компании Oilx (которая использует спутниковые данные) Флориан Талер.

Bloomberg пишет, что последние спутниковые данные говорят о том, что каждую неделю в хранилища закачивают 50 млн баррелей сырой нефти.

"При этом спутниковые данные могут не совсем точно оценивать заполненность хранилищ, ведь часть пустых емкостей уже сдана в аренду нефтетрейдерам", - говорится в статье.

"Сегодня нефть - это очень опасный рынок", - сказал основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Напомним, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений. На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению.

А вот спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $38 за баррель.