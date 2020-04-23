 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦена на нефть может упасть до минус $100 за баррель, - прогноз аналитиков для Bloomberg

Цена на нефть может упасть до минус $100 за баррель, - прогноз аналитиков для Bloomberg


фото: interfax
В течение ближайших недель резервуары для хранения нефти могут быть заполнены, а котировки на нее могут упасть до минус $100 за баррель

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на нефтегазового аналитика японского банка Mizuho Пола Сэнки.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус $100 за баррель в следующем месяце? Вполне возможно", - сказал он.

Агентство отмечает, что Пол Сэнки первым предсказал отрицательные цены на нефть.

"Мы движемся к мировым вершинам заполненности хранилищ в конце мая или в начале июня", - заявил представитель исследовательской компании Oilx (которая использует спутниковые данные) Флориан Талер.

Bloomberg пишет, что последние спутниковые данные говорят о том, что каждую неделю в хранилища закачивают 50 млн баррелей сырой нефти.

"При этом спутниковые данные могут не совсем точно оценивать заполненность хранилищ, ведь часть пустых емкостей уже сдана в аренду нефтетрейдерам", - говорится в статье.

"Сегодня нефть - это очень опасный рынок", - сказал основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 апреля, 2020 четверг

больше новостей

23 апреля, 2020 четверг

22 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать