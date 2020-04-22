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Espreso.tvСпортВ UFC нашли место для проведения турнира во время пандемии

В UFC нашли место для проведения турнира во время пандемии


фото: Getty Images
Несмотря на введенный в США из-за коронавируса карантин, UFC проведет 9 мая турнир во Флориде

Об этом сообщает MMA Fighting .

По информации издания, турнир UFC 249 (Абсолютный бойцовский чемпионат 249) состоится в штате Флорида 9 мая. Бойцы прилетят в Джексонвилл прежде чем отправиться на место проведения турнира.

Губернатор Флориды в начале апреля издал указ, согласно которому в штате разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей. Ранее разрешение на проведение турниров во Флориде получил рестлинг-промоушен WWE.

Сначала турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии. Главным событием шоу должен стать бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи за временный титул UFC в легком весе (до 70 кг).

  • Напомним, 10 апреля UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.
  • 15 апреля стало известно, что UFC собирается первым в мире восстановить международные соревнования после карантина и провести шоу 9 мая .

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