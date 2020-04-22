В UFC нашли место для проведения турнира во время пандемии
Об этом сообщает MMA Fighting .
По информации издания, турнир UFC 249 (Абсолютный бойцовский чемпионат 249) состоится в штате Флорида 9 мая. Бойцы прилетят в Джексонвилл прежде чем отправиться на место проведения турнира.
Губернатор Флориды в начале апреля издал указ, согласно которому в штате разрешено проводить спортивные мероприятия без зрителей. Ранее разрешение на проведение турниров во Флориде получил рестлинг-промоушен WWE.
Сначала турнир UFC 249 должен был состояться в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии. Главным событием шоу должен стать бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи за временный титул UFC в легком весе (до 70 кг).
- Напомним, 10 апреля UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.
- 15 апреля стало известно, что UFC собирается первым в мире восстановить международные соревнования после карантина и провести шоу 9 мая .
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