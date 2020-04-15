Стало известно, какой вид спорта первым вернется после карантина

15 апреля, 2020, 10:18

UFC намерен первым в мире восстановить международные соревнования после объявленного из-за пандемии карантина

Об этом сообщает ESPN MMA в twitter.

UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) намерен провести турнир UFC 249 9 мая. Шоу должно стать первой крупным спортивным событием в мире с марта.

Главным боем турнира станет поединок за временный титул UFC в легком весе (до 70 кг) между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи.

Фергюсон 18 апреля должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вылететь на бой из-за закрытия границ. Хабиба заменил Гетжи, однако турнир UFC 249 все же был отменен.

На UFC 249 также должен состояться реванш Петтис и Дональда Серроне, а также бои Аманда Нуньес - Фелиция Спенсер, Сехудо - Доминик Круз и другие поединки.

While bout agreements still need to be signed, this proposed fight card is mind-blowing



(via @bokamotoESPN ) pic.twitter.com/kTBqiHFTqB - ESPN MMA (@espnmma) April 15, 2020

Напомним, 10 апреля UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine