Стало известно, какой вид спорта первым вернется после карантина
Об этом сообщает ESPN MMA в twitter.
UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) намерен провести турнир UFC 249 9 мая. Шоу должно стать первой крупным спортивным событием в мире с марта.
Главным боем турнира станет поединок за временный титул UFC в легком весе (до 70 кг) между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи.
Фергюсон 18 апреля должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым, но россиянин не смог вылететь на бой из-за закрытия границ. Хабиба заменил Гетжи, однако турнир UFC 249 все же был отменен.
На UFC 249 также должен состояться реванш Петтис и Дональда Серроне, а также бои Аманда Нуньес - Фелиция Спенсер, Сехудо - Доминик Круз и другие поединки.
While bout agreements still need to be signed, this proposed fight card is mind-blowing- ESPN MMA (@espnmma) April 15, 2020
(via @bokamotoESPN ) pic.twitter.com/kTBqiHFTqB
- Напомним, 10 апреля UFC был вынужден отменить бой между американскими бойцами смешанных единоборств Тони Фергюсоном и Джастином Гетжи, который планировали провести 18 апреля, несмотря на пандемию коронавируса.
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