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Espreso.tvСпортВ УЕФА отреагировали на рекомендации ВОЗ об отмене всех турниров до конца 2021 года

В УЕФА отреагировали на рекомендации ВОЗ об отмене всех турниров до конца 2021 года


фото: Getty Images
В УЕФА заявили, что не получали от Всемирной организации здравоохранения рекомендаций об отмене международных турниров до конца 2021 года

Об этом сообщает The Independent .

Представитель УЕФА сообщил изданию, что подобных просьб не поступало. Также опровергли информацию о подобных рекомендациях в ВОЗ.

"Это неправда. ВОЗ никогда не давала рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2021", - заявили в ВОЗ.

По сообщениям СМИ соответствующая рекомендация ВОЗ была высказана в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля.

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