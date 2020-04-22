В УЕФА отреагировали на рекомендации ВОЗ об отмене всех турниров до конца 2021 года
22 апреля, 2020, 13:36
В УЕФА заявили, что не получали от Всемирной организации здравоохранения рекомендаций об отмене международных турниров до конца 2021 года
Об этом сообщает The Independent .
Представитель УЕФА сообщил изданию, что подобных просьб не поступало. Также опровергли информацию о подобных рекомендациях в ВОЗ.
"Это неправда. ВОЗ никогда не давала рекомендаций об отмене футбольных турниров до конца 2021", - заявили в ВОЗ.
По сообщениям СМИ соответствующая рекомендация ВОЗ была высказана в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов 16 апреля.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
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