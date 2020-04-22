В приложении "Дия" появится электронная прописка
Об этом председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил во время онлайн-презентации программы "Дияе", передает РБК-Украина.
Он отметил, что электронная прописка появится вскоре и будет отображаться в приложении "Дия" и на специальном сайте.
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"На прошлой неделе и сегодня утром у нас была конференция с разработчиками. Уже очень скоро появится сервис, который сможет показывать место регистрации лиц, имеющих ID-карты, и в приложении "Дия", и на портале... Именно та информация, которая есть в реестре, будет появляться в электронном виде", - сообщил Соколюк.
- Напомним, 15 апреля Кабмин принял постановление, которым электронные паспорта - внутренние и зарубежные - приравниваются к обычным.
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