Правительство признало электронные паспорта в приложении "Дия" действующими документами
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
"Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов", - отметили в министерстве.
В минцифри разъяснили, что в случае, если у вас нет ID-карты, можно оцифровать зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяющий личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны.
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"Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться э-паспортом для удостоверения своей личности", - добавили в министерстве.
Пользоваться электронными паспортами можно:
- во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
- во время медицинского обслуживания и банковских операций;
- при получении административных услуг.
В Минцифры отметили, что Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.
"Все документы в мобильном приложении "Дия" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского удостовирения или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью зарубежного паспорта ", - заявили в ведомстве.
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