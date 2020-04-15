Правительство признало электронные паспорта в приложении "Дия" действующими документами

15 апреля, 2020, 18:03

Кабмин принял постановление, которым электронные паспорта - внутренние и зарубежные - приравниваются к обычным

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

"Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов", - отметили в министерстве.

В минцифри разъяснили, что в случае, если у вас нет ID-карты, можно оцифровать зарубежный биометрический паспорт, который так же удостоверяющий личность. Он предоставляет такие же права и возможности как и бумажный, действующий внутри страны.

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"Количество украинцев с зарубежными биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться э-паспортом для удостоверения своей личности", - добавили в министерстве.

Пользоваться электронными паспортами можно:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;

во время медицинского обслуживания и банковских операций;

при получении административных услуг.

В Минцифры отметили, что Украина стала первым в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

"Все документы в мобильном приложении "Дия" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского удостовирения или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью зарубежного паспорта ", - заявили в ведомстве.

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