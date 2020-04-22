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Espreso.tvОбществоСамоизоляцию усиленно будут контролировать с помощью приложения Дия, - Шмыгаль

Самоизоляцию усиленно будут контролировать с помощью приложения Дия, - Шмыгаль


фото: vokrugsveta.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью приложения Дия

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает Еспресо.TV .

Премьер-министр отметил, что перед правительством стоят задачи, которые нужно выполнить до 11 мая, чтобы уменьшить число инфицированных коронавирусом.

"Введение электронного контроля самоизоляции вместо обсервации. На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента Действие. Похожую модель ввели некоторые страны Европы, мира. Похожая модель действует в соседней с нами Польше. Мы готовы" , - заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также отметил, что такая модель будет запрезентовано отдельно.

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