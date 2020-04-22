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Espreso.tvОбществоУкраина в ТКГ инициировала наработку механизма возврата контроля над границей

Украина в ТКГ инициировала наработку механизма возврата контроля над границей

В среду, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в формате видеоконференции

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - говорится в сообщении.

В ОПУ отметили, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

В рамках безопасности группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. В гуманитарной группе продолжили формирование списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Также участники ТКГ договорились о необходимости активизировать подготовку к открытию новых КПВВ на линии разграничения.

В политической группе Украина отметила необходимость выполнения достигнутых на саммите в Париже договоренностей лидеров "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине.

Также украинская сторона категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Кроме того, Украина инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.

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