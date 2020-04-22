Украина в ТКГ инициировала наработку механизма возврата контроля над границей
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Украинская сторона инициировала создание в пределах ТКГ рабочей группы с участием представителей пограничных и таможенных служб Украины и России и посредников из ОБСЕ для выработки механизма восстановления Украиной контроля над участком государственной границы", - говорится в сообщении.
В ОПУ отметили, что возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.
В рамках безопасности группы продолжилась работа по определению следующих участков разведения сил и средств. В гуманитарной группе продолжили формирование списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Также участники ТКГ договорились о необходимости активизировать подготовку к открытию новых КПВВ на линии разграничения.
В политической группе Украина отметила необходимость выполнения достигнутых на саммите в Париже договоренностей лидеров "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине.
Также украинская сторона категорически отрицала возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.
Кроме того, Украина инициировала проведение внеочередного заседания группы по вопросам безопасности в ближайшее время.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в завершении войны на Донбассе до конца его каденции.
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