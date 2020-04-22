Спасатели локализовали все очаги огня на Житомирщине
Об этом заявил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук на онлайн-брифинге 22 апреля, сообщает Укринформ .
"Ситуация с пожарами в Житомирской области постепенно улучшается ... За прошедшие сутки локализовано последний очаг на территории Виступовицького лесничества вблизи сел Жолудивка и Журба. Таким образом, все очаги огня в Житомирской области локализован", - заявил он.
Демчук уточнил, что сейчас проводится наблюдение и пролив отдельных участков тления. Спасатели продолжают получать силы и средства ГСЧС, Гослесагентства, ВСУ и Укрзализныци общей численностью в 1000 человек и 180 единиц техники.
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- Напомним, 18 апреля в Житомирской области огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.
- В Житомирской области сообщили об исчезновении женщины в соседнем сгоревшем селе Магдин .
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