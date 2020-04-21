Пожары на Житомирщине: в области исчезла жительница сгоревшего села

21 апреля, 2020, 20:48

Жители села Личманы в Житомирской области сообщили об исчезновении женщины в соседнем сгоревшем селе Магдин, сейчас полиция проверяет эту информацию, заявление от родственников и местных властей не получала

Об этом передает hromadske .

Об исчезновении женщины рассказала жительница села Личманы. По ее словам, женщину зовут Клавдия.

В пресс-службе полиции Житомирской области также сообщили, что сегодня, 21 апреля, получили такую информацию от жителей села.

"Она 1949 года. Предварительно установлено, что последний раз женщину видели 16 апреля на улице села, где она временно проживала, во время эвакуации жителей из-за пожара. О месте нахождения женщины пока никому ничего не известно. Среди эвакуированных ее нет", - сообщили в ведомстве.

Пресс-секретарь полиции области Алла Ващенко отметили, что дом, в котором жила женщина, полностью сгорел, его остатки уже проверили, никаких остатков людей там нет.

"Она сама из Запорожья, поэтому возможно, что поехала каким-то образом к родственникам, никого не поставив в известность. Пока неизвестно, где она, но говорить, что она погибла, также пока оснований нет. Полиция устанавливает ее место нахождения, событие только зарегистрировано", - сообщили Ващенко.

Ващенко добавила, что ни родственники, ни сельский голова не обращались в полицию об исчезновении женщины.

В то же время глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что в результате лесных пожаров никто не пострадал, а все сообщения об этом в соцсетях - фейки.

Отмечается, что на вопрос о пропавшей женщине Бунечко ответил: "Мы сегодня пообщались со всеми сельскими головами и старостами, люди знают друг друга. Я не знаю, откуда взялась информация о пропавшем человеке. Еще раз ответственно заявляю: нет ни одного человека, который бы пострадал (я имею в виду жизнь и здоровье) в результате пожара".

Напомним, 18 апреля в Житомирской области огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей.

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