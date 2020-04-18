На Житомирском Полесье идет эвакуация людей из охваченных лесными пожарами сел
Об этом сообщил председатель Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко, передает Еспресо.TV .
По его данным, наибольший ущерб огонь нанес селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы.
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Руководитель ОГА добавил, что количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке это около 50 человек.
"Все переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем", - отметил Бунечко
- Напомним, сейчас горят леса вблизи сел в Овручскому и Олевском районах Житомирской области.
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