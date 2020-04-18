На Житомирском Полесье идет эвакуация людей из охваченных лесными пожарами сел

18 апреля, 2020, 12:29

В Житомирской области огонь уничтожил и повредил 38 жилых и 43 нежилых домов местных жителей

Об этом сообщил председатель Житомирской областной госадминистрации Виталий Бунечко, передает Еспресо.TV .

По его данным, наибольший ущерб огонь нанес селам Нижняя Рудня, Острова, Магдин и Личманы.

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Руководитель ОГА добавил, что количество эвакуированных жителей постоянно уточняется, по предварительной оценке это около 50 человек.

"Все переселены в соседние села, в частности в село Гладковичи. Пострадавшие обеспечены питанием и местом для ночлега, однако сильный ветер способствует захвату новых площадей огнем", - отметил Бунечко

Напомним, сейчас горят леса вблизи сел в Овручскому и Олевском районах Житомирской области.

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