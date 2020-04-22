"Если не покажет результат, будет третий генпрокурор", - Зеленский об ожиданиях от Венедиктовой

22 апреля, 2020, 19:05

Об этом он говорит в фильме "Год президента Зеленского", премьера которого состоялась 22 апреля.

Зеленский отметил, что Рябошапка показал низкий результат, и именно поэтому был уволен.

"Мы приняли другого (человека, - ред.), будем ждать результат. Если она не покажет результат, будет третий генеральный прокурор. Когда мы перезагрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство дойдет до того, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека, и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, за то, что все взяточники, авторитеты, все бандиты сядут в тюрьму", - сказал Зеленский.

По мнению президента, сейчас ситуация складывается таким образом, что из-за обилия правоохранительных органов "размылась" ответственность, происходит правоохранительный хаос.

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