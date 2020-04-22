"Буду влиять": Зеленский в фильме о годе работы обещает менять министров до создания "идеального правительства"
22 апреля, 2020, 16:28
Президент Владимир Зеленский заявил, что состав Кабинета министров будет меняться до тех пор, пока не станет идеальным
Об этом Зеленский сказал в фильме об итогах работы, отрывки которого показали на канале "Украина 24".
"Кто-то скажет, правительство - это правительство, им руководит премьер-министр. Но я уверен, что президент должен за этим следить. Если какой-то министр завалил работу и не может выполнять свои обязанности, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство", - заявил он.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебную систему в Украине нужно полностью перезагрузить.
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