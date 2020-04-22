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Espreso.tvСпортЕвропейские лиги определились с конечной датой окончания сезона

Европейские лиги определились с конечной датой окончания сезона


фото: Getty Images
Европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты до 31 июля, а август выделить для доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы

Об этом сообщает AS.

Во время видеоконференции УЕФА представители федераций и Ассоциации клубов обсудили ситуацию и решили в первую очередь завершить национальные чемпионаты.

В августе еврокубковые матчи планируется проводить среди недели, а выходные оставить свободными, если какой-то чемпионат не удастся завершить до последних дней июля. Четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состоять из одного матча.

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