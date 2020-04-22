Европейские лиги определились с конечной датой окончания сезона
22 апреля, 2020, 19:44
Европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты до 31 июля, а август выделить для доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы
Об этом сообщает AS.
Во время видеоконференции УЕФА представители федераций и Ассоциации клубов обсудили ситуацию и решили в первую очередь завершить национальные чемпионаты.
В августе еврокубковые матчи планируется проводить среди недели, а выходные оставить свободными, если какой-то чемпионат не удастся завершить до последних дней июля. Четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состоять из одного матча.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР
-
Читайте также
-
19 апреля, 2020 Мускатный орех. Как мир в монополию играл
-
17 апреля, 2020 Имаго Януковича. Зачем Зеленскому дела Чорновол и Вятровича?
-
17 апреля, 2020 Политический стриптиз ГБР