Европейские лиги определились с конечной датой окончания сезона

22 апреля, 2020, 19:44

Европейские лиги договорились завершить внутренние чемпионаты до 31 июля, а август выделить для доигрывание Лиги чемпионов и Лиги Европы

Об этом сообщает AS.

Во время видеоконференции УЕФА представители федераций и Ассоциации клубов обсудили ситуацию и решили в первую очередь завершить национальные чемпионаты.

В августе еврокубковые матчи планируется проводить среди недели, а выходные оставить свободными, если какой-то чемпионат не удастся завершить до последних дней июля. Четвертьфиналы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут состоять из одного матча.

Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.

Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .