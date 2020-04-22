Чемпионат Англии по футболу завершен досрочно

22 апреля, 2020, 20:18

Большинство клубов пятого английского дивизиона проголосовали за досрочное завершение текущего сезона из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает BBC.

В Национальной лиге Англии играют преимущественно любительские клубы. Победители чемпионата получают право участия в лиге 2, четвертом дивизионе страны.

Руководство лиги решило завершить сезон решением большинства его участников. Решение о дальнейшей судьбе сезона в других дивизионах странах еще не принято. В АПЛ рассматривают вариант возобновления тренировок 9 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.