Чемпионат Англии по футболу завершен досрочно
22 апреля, 2020, 20:18
Большинство клубов пятого английского дивизиона проголосовали за досрочное завершение текущего сезона из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает BBC.
В Национальной лиге Англии играют преимущественно любительские клубы. Победители чемпионата получают право участия в лиге 2, четвертом дивизионе страны.
Руководство лиги решило завершить сезон решением большинства его участников. Решение о дальнейшей судьбе сезона в других дивизионах странах еще не принято. В АПЛ рассматривают вариант возобновления тренировок 9 мая и завершения сезона в сжатые сроки летом.
- Напомним, 22 апреля Всемирная организация здравоохранения посоветовала УЕФА отменить все международные футбольные турниры до конца 2021 года.
- Также 22 апреля стало известно, что в случае отмены результатов нынешнего сезона, УЕФА будет отбирать клубы в еврокубках с помощью собственного рейтинга .
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