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Espreso.tvОбществоЦена нефти марки Brent опустилась до минимума с 1999 года

Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 1999 года


фото: reuters
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $ 16 за баррель. Минимальное значение в $ 15,99 зафиксировано около 7:30 в среду, 22 апреля

Об этом пишет НВ .

Последний раз стоимость Brent опустилась ниже $ 16 за баррель в 1999 году. Минимальная цена Brent в XXI веке была зафиксирована на уровне $ 16,65 в ноябре 2001 года.

Через несколько минут после рекордного падения баррель подорожал до $ 17 за высокой волатильности на рынке.

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