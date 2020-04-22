Цена нефти марки Brent опустилась до минимума с 1999 года

22 апреля, 2020, 10:56

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $ 16 за баррель. Минимальное значение в $ 15,99 зафиксировано около 7:30 в среду, 22 апреля

Об этом пишет НВ .

Последний раз стоимость Brent опустилась ниже $ 16 за баррель в 1999 году. Минимальная цена Brent в XXI веке была зафиксирована на уровне $ 16,65 в ноябре 2001 года.

Через несколько минут после рекордного падения баррель подорожал до $ 17 за высокой волатильности на рынке.

Напомним, 20 апреля, стоимость апрельского фьючерса WTI впервые в истории достигла отрицательных значений . На закрытии торговой сессии стоимость барреля составляла минус $ 37,63.

21 апреля стоимость фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению .

А вот спотовые цены на российский сорт нефти Urals опустились до отрицательных значений в Европе после падения цены майских фьючерсов на нефть WTI до отметки минус $ 38 за баррель.