Царь зверей лев, а не слон: Усик заявил, что размер в супертяжелом весе не имеет значения
Об этом сообщает Przegląd Sportowy.
По словам Усика, он боксировал против супертяжеловесов в Мировой серии бокса в составе "Украинских атаманов" и заверил, что меньшие, чем у лидеров дивизиона габариты, не помешают ему достичь в хэвивейте успеха.
"Мне не нужно больше боев, чтобы быть готовым к топам. Несколько лет назад я боксировал с ребятами весом 110 кг-120 кг за "Украинских атаманов". Если бы царем зверей должен был стать самый большой и тяжелый, то это был бы не лев, а слон. Вес и размеры иногда не имеют значения. Я готов боксировать с Джошуа даже сейчас. Мы выбрали такой путь, ближайшим соперником станет Чисора, но потом я бы очень хотел встретиться с Энтони. И так будет", - заверил Усик, который должен провести следующий бой в июле против британца Дерека Чисоры.
В то же время, Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой британец - Энтони Джошуа. Ему также принадлежат титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.
- Кроме того, Красюк заявил, что Джошуа лишится титула WBO, если откажется драться с украинским боксером.
- Сам Джошуа заявил, что следующий соперник, Кубрат Пулев, не соответствует его уровню, а он стремится встретиться с Тайсоном Фьюри
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