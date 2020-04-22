Царь зверей лев, а не слон: Усик заявил, что размер в супертяжелом весе не имеет значения

22 апреля, 2020, 18:15

Украинский боксер Александр Усик убежден, что вес и рост не помешают ему достичь успеха в супертяжелом весе

Об этом сообщает Przegląd Sportowy.

По словам Усика, он боксировал против супертяжеловесов в Мировой серии бокса в составе "Украинских атаманов" и заверил, что меньшие, чем у лидеров дивизиона габариты, не помешают ему достичь в хэвивейте успеха.

"Мне не нужно больше боев, чтобы быть готовым к топам. Несколько лет назад я боксировал с ребятами весом 110 кг-120 кг за "Украинских атаманов". Если бы царем зверей должен был стать самый большой и тяжелый, то это был бы не лев, а слон. Вес и размеры иногда не имеют значения. Я готов боксировать с Джошуа даже сейчас. Мы выбрали такой путь, ближайшим соперником станет Чисора, но потом я бы очень хотел встретиться с Энтони. И так будет", - заверил Усик, который должен провести следующий бой в июле против британца Дерека Чисоры.

В то же время, Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), которым владеет другой британец - Энтони Джошуа. Ему также принадлежат титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.

Кроме того, Красюк заявил, что Джошуа лишится титула WBO, если откажется драться с украинским боксером.

Сам Джошуа заявил, что следующий соперник, Кубрат Пулев, не соответствует его уровню, а он стремится встретиться с Тайсоном Фьюри

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