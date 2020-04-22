Промоутер заверил, что заставит Джошуа драться с Усиком

22 апреля, 2020, 09:46

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит британца Энтони Джошуа провести бой против украинского боксера

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам генерального директора промоутерской компании K2 Promotions, Усик является обязательного претендетом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO (Всемирной боксерской организации), поэтому Джошуа будет вынужден провести с ним поединок.

"Александр Усик находится в статусе обязательного претендента. Он был объявлен обязательным претендентом после того, как освободил чемпионский титул в первом тяжелом весе. Летом будет год, как Усик стал претендентом. Александр намерен стать чемпионом, никто не может лишить его этого права. Усику хватит влияния, чтобы организовать бой за титул чемпиона мира. Конечно, мы будем настаивать на этом. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа драться с Усиком, а затем устроим объединительный бой между Александром и Фьюри " - сказал Красюк.

Джошуа также является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 15 апреля другой промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что поединок украинского боксера против британца Дерека Чисоры может состояться в Саудовской Аравии .

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