Джошуа напугали печальными последствиями из-за отказ от боя с Усиком
Об этом сообщает Second Out в YouTube.
По словам генерального директора K2 Promotions Александр Красюк, британец Энтони Джошуа потеряет титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, если откажется от поединка с обязательным претендентом на пояс - Александр Усик.
"Если Усик победит Чисору и подтвердит свой статус обязательного претендента на бой с Джошуа, то он должен состояться. В случае, если Энтони не примет его, он потеряет титул. Мы не можем предсказать, когда произойдет этот бой: в конце этого года или уже в следующем. Мы не знаем, когда закончится эпидемия. Говорят, что это может быть осенью ", - сказал Красюк.
Джошуа также является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.
- Сам Джошуа заявил, что следующий соперник Пулев не соответствует его уровню , а он стремится встретиться с Тайсоном Фьюри
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