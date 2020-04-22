Джошуа напугали печальными последствиями из-за отказ от боя с Усиком

22 апреля, 2020, 12:32

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа избавится титула WBO, если откажется драться с украинским боксером

Об этом сообщает Second Out в YouTube.

По словам генерального директора K2 Promotions Александр Красюк, британец Энтони Джошуа потеряет титул чемпиона мира WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе, если откажется от поединка с обязательным претендентом на пояс - Александр Усик.

"Если Усик победит Чисору и подтвердит свой статус обязательного претендента на бой с Джошуа, то он должен состояться. В случае, если Энтони не примет его, он потеряет титул. Мы не можем предсказать, когда произойдет этот бой: в конце этого года или уже в следующем. Мы не знаем, когда закончится эпидемия. Говорят, что это может быть осенью ", - сказал Красюк.

Джошуа также является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 22 апреля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что заставит Джошуа провести бой против украинского боксера.

Сам Джошуа заявил, что следующий соперник Пулев не соответствует его уровню , а он стремится встретиться с Тайсоном Фьюри

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